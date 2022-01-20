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Путин проведет разговор с Собяниным о положении дел в Москве 20 января

Полина Долганова

Общество
Путин проведет разговор с Собяниным о положении дел в Москве 20 января
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, а также переговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным в четверг, 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, информация о телефонном международном разговоре появится около 19:00 по московскому времени.

— Днем у него идут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы Собяниным, — сказал представитель Кремля.

Он подытожил, что мэр расскажет президенту о положении дел в городе, передает ТАСС.

Накануне Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к борьбе со штаммом «омикрон». По его словам, доля нового штамма коронавируса в структуре заболеваемости в столице растет в арифметической прогрессии. Из-за этого количество обращений в поликлиники города в последнюю неделю удвоилось. Он добавил, что количество пациентов амбулаторного звена в ближайшие дни только продолжит расти.

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