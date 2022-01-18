Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к борьбе со штаммом «омикрон»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доля нового штамма коронавируса «омикрон» в структуре заболеваемости в Москве растет в арифметической прогрессии. Из-за этого количество обращений в поликлиники столицы в последнюю неделю удвоилось. Об этом во вторник, 18 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, количество пациентов амбулаторного звена города в ближайшие дни только продолжит расти.

— Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальная. Поэтому большинство врачей терапевтической службы будет переводиться в систему дежурных врачей для приема пациентов с ОРВИ и ковидом для того, чтобы снизить время ожидания приема, своевременно оказать медицинскую помощь и принять пациентов, — рассказал мэр.

Кроме того, обеспечивать наличие лекарств, необходимых для больных коронавирусом, и подготовиться к увеличению спроса на подобные препараты поручили аптекам.

Собянин также поддержал предложение упростить оформление больничных листов и дать возможность людям закрывать их без посещения поликлиники. Это, уточнил он, поможет снизить поток пациентов. Мэр подчеркнул, что такая ситуация не может сохраняться долго, но предпринять меры в пиковый период необходимо.

Также мэр предупредил о росте нагрузки на горячую линию 122, регистратуры поликлиник и кол-центры, консультирующие граждан по вопросам социальной поддержки. Об этом мэр Москвы написал в своем блоге.

Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что удаленный режим работы для 30 процентов сотрудников продлили в столице из-за обострения ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

Также москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела (до 38 градусов) смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Количество таких специалистов в городе из-за нестабильной ситуации с коронавирусом и массового распространения «омикрон»-штамма существенно выросло. Теперь дежурные специалисты могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови, ЭКГ и другие необходимые дополнительные обследования.