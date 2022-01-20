Звездный хирург объяснил, почему Дава не смог сам накачать кубики

Фото: instagram/dava_m

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о том, почему блогер Дава обратился за помощью к врачу, чтобы сделать пресс.

Доктор объяснил, что блогер пошел на операцию вынужденно: до этого он сделал процедуру, после которой его внешность сильно пострадала.

— Операция была по медицинским показаниям. Ни спортом, ни питанием он бы не исправил ситуацию. Были изменения в подкожно-жировой клетчатке. У него был фиброз: рубцовая и жировая ткань — все это лежало кожно-жировым валиком, — рассказал доктор в интервью для YouTube-канала Super.

Хайдаров объяснил, что Дава сделал процедуру криолиполиза, когда холодом пытаются «смять» жир. Но организм отреагировал не так, как нужно, и жировая ткань заменилась на рубцовую. Устранить такие последсвтия можно было только при помощи хирурга.

Пластический хирург назвал эффективный способ убрать брыли без операции.