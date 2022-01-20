Московские власти просчитывают сценарии климатического развития

Фото: pixabay.com

В столице просчитывают направления экологической политики города. В рамках первого в 2022 году заседания Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, которое состоялось 19 января, его участники обсудили реализацию на территории Москвы зеленого направления ESG-повестки.

— Столица не первый год следует целям устойчивого развития, определенным ООН, реализуя многочисленные проекты, направленные на достижение этих целей. Первым в этом году заседанием Стратегического совета мы открываем цикл мероприятий, посвященных ESG-повестке в Москве. В рамках экологического направления в городе ведется работа по многим крупным проектам — это в первую очередь развитие городского общественного транспорта, строительство метро, переход на наземный электрический транспорт, модернизация топливно-энергетического хозяйства столицы, а также реализация ряда инициатив по переработке и работе в целом с твердыми коммунальными отходами, — рассказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

По ее словам, в городе в прошлом году были выпущены зеленые облигации — первые в России. Их финансирование направлено на модернизацию транспортной системы столицы. В дальнейшем это направление планируется развивать сильнее.

Как отметила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, уже созданы специальные отраслевые рабочие группы. Они занимаются долгосрочным планированием и разработкой сценариев, с помощью которых удастся добиться углеродной нейтральности и снижения выбросов парниковых газов.

— Сегодня показатели климатической эффективности, энергоэффективности, использования зелёной энергии доминируют в перечне KPI для оценки ESG стратегий. Климатическая повестка звучит на международном уровне, уровне отдельных стран и отраслей, она коснется каждого юридического лица, природопользователя и хозяйствующего субъекта, — сообщила она.

Московское правительство будет работать над идеями развития, учитывая мнение экспертов и бизнеса.

Багреева подвела итоги заседания и отметила, что Совет и дальше будет реализовывать городские проекты. Кроме того, она видит его роль в объединении усилий властей, бизнеса и обычных людей. Орган будет рассматривать вопросы от представителей разных сообществ, учитывая интересы всех сторон.

В ноябре сообщалось, что Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату. Соответствующее решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным.