Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва вошла в Ассоциацию регионов России по климату. Соответствующее решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым и президентом Фонда «Центр стратегических разработок» Владиславом Онищенко было подписано соглашение между правительством Москвы и Фондом «Центр стратегических разработок».

Соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов. Главная задача работы в рамках этого соглашения – установление, введение в использование и тиражирование лучших климатических практик городов мира, говорится в сообщении.

До этого Сергей Собянин сообщил, что Москва всегда готова к любым природным катаклизмам. По словам Собянина, нужно быть готовыми к любым катаклизмам природы: снегопадам, сложностям, перебоям и авариям. При этом важно их не допускать, отметил глава города.

4 ноября Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего». Столица заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление». Мэр Москвы отметил, что список городов составляют на основе вовлечения властей в решение экологических, социальных и управленческих проблем.