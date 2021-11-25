Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату

Евгений Белоусов

Город
Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва вошла в Ассоциацию регионов России по климату. Соответствующее решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым и президентом Фонда «Центр стратегических разработок» Владиславом Онищенко было подписано соглашение между правительством Москвы и Фондом «Центр стратегических разработок».

Соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов. Главная задача работы в рамках этого соглашения – установление, введение в использование и тиражирование лучших климатических практик городов мира, говорится в сообщении.

До этого Сергей Собянин сообщил, что Москва всегда готова к любым природным катаклизмам. По словам Собянина, нужно быть готовыми к любым катаклизмам природы: снегопадам, сложностям, перебоям и авариям. При этом важно их не допускать, отметил глава города.

4 ноября Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего». Столица заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление». Мэр Москвы отметил, что список городов составляют на основе вовлечения властей в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Читайте также:
Сергей Собянин Москва Экология
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте