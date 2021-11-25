Сергей Собянин заявил, что Москва готова к любым природным катаклизмам

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Москва является северным городом и всегда готова к любым природным катаклизмам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы северный город, и разговоры о потеплении климата не должны нас вводить в заблуждение. Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется, — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько столица готова к предстоящей зиме.

По словам Собянина, нужно быть готовыми к любым катаклизмам природы: снегопадам, сложностям, перебоям и авариям. При этом важно их не допускать, отметил глава города.

24 ноября Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего». Столица заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление». Мэр Москвы отметил, что список городов составляют на основе вовлечения властей в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Накануне Москва возглавила всероссийский рейтинг «Регион-НКО-2021».