В России выявили 38 850 новых случаев коронавируса за сутки

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За последний день в 85 регионах России выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 20 января.

По количеству инифицированных в стране продолжает лидировать столица. За последний день в городе выявили 11 557 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончались 684 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром медиков в России за день полностью поправились 24 478 пациентов.

Всего за время пандемии в стране заболел коронавирусом 10 938 261 человек. За весь период распространения инфекции от COVID-19 скончались 324 060 российских граждан, подытожили в оперштабе.

19 января главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала, что агрессивный штамм коронавируса «омикрон» характеризуется типичными симптомами в том случае, если им заболели люди старшего возраста. Она отметила, что новая мутация COVID-19 оставит последствия при наличии у пенсионеров сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также при сахарном диабете.