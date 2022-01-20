Насиловавшего падчерицу педофила-рецидивиста задержали в Москве

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Столичные полицейские задержали безработного 41-летнего мужчину, которого подозревают в неоднократном совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. Об этом в четверг, 20 января, сообщил источник «ВМ», знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», отчим неоднократно насиловал падчерицу. Все продолжалось более 10 лет. В 2020 году девочка решила рассказать обо всем матери, однако, та не поверила ей.

На днях юная девушка не выдержала и обратилась за помощью к учителю. Та передала информацию сотрудникам полиции, которые задержали подозреваемого в изнасилованиях мужчину. На допросе он полностью признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Днем ранее полиция задержала 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы.