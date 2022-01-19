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«Серийного насильника» задержали за две попытки нападения на женщин на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
«Серийного насильника» задержали за две попытки нападения на женщин на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ

Полиция задержала 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, парень по меньшей мере дважды нападал на женщин с целью изнасилования. К счастью, в обоих случаях он получил отпор.

Одно из нападений произошло 8 января. Тогда злоумышленник напал на 44-летнюю незнакомку, но осуществить свой замысел ему не удалось, так как потерпевшая оказала активное сопротивление.

«Серийного насильника» задержали за две попытки нападения на женщин на юго-западе Москвы Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Еще одно нападение произошло 14 января. Тогда жертвой изнасилования могла стать 22-летняя девушка.

— Также подозреваемый проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы, — заключила Иванова.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

До этого сообщалось, что в Приморье 55-летний тренер по смешанным единоборствам (ММА) стал фигурантом уголовного дела о домогательствах. Сразу несколько детей рассказали родителям, что он трогал их в интимных местах.

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