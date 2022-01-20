Оборот предприятий торговли и услуг в столице за 2021 год вырос почти на 40 процентов

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Оборот столичных предприятий сфер торговли и услуг за 2021 год достиг отметки в 14,7 триллиона рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом в четверг, 20 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Еще в ноябре 2020 года оборот торговли и услуг в Москве превысил 1 триллион рублей в месяц и практически весь 2021 год, за исключением традиционно «низкого» января, был выше этого уровня. Лидером по выручке стал декабрь прошлого года, когда обороты сектора достигли рекордных 1,6 триллиона рублей, что выше показателя декабря 2020 года на 37 процентов, а допандемийного декабря 2019 года — на 55 процентов, — рассказал он.

В сфере торговли рост составил 37,1 процента, а общий оборот равен 6,67 триллиона. Предприятия сферы услуг увеличили оборот на 40,7 процента (8,05 триллиона рублей).

— Лидерами роста в прошлом году стали сфера транспортировки и хранения, в которой прирост составил 81 процент, телекоммуникации и связь — прирост 51 процент, общественное питание и операции с недвижимостью — прирост 44 процента, — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, оборот в продовольственной торговле вырос только на шесть процентов, а в непродовольственной — на 53 процента.

До этого сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции от московских производителей достиг почти 26,6 миллиарда рублей в период с января по октябрь 2021 года. Этот показатель на 29,5 процента опередил уровень аналогичного периода 2020 года.