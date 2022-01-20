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Фармацевт сообщила о снижении спроса на медицинские маски

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Финансовая ситуация в России
Общество
Фармацевт сообщила о снижении спроса на медицинские маски
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Спрос на медицинские маски упал по сравнению с 2021 годом, на сегодняшний день не отмечено большого ажиотажа среди граждан на этот товар. Об этом сообщила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

— На маски спрос упал по сравнению с прошлым годом. Маски сейчас в большом доступе везде, в частности в торговых центрах. Во многих местах они раздаются бесплатно, — пояснила она в комментарии НСН.

В то же время, по ее словам, вырос спрос на противовирусные препараты.

По словам эксперта, пока будет продолжаться пандемия, спрос на санитайзеры также будет оставаться высоким.

Она напомнила, что в аптеках также можно приобрести экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. В аптечной сети можно найти тесты от разных производителей, дефицита товара на сегодняшний день не наблюдается.

Ранее стало известно, что более 93 тысяч масок с мая 2020 года купили пассажиры в автобусах Мострансавто. Чаще всего оплату проводили при помощи банковской карты или телефона — таким способом было приобретено около 40 тысяч масок.

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