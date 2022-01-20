Названы лучшие способы маркировки домашних животных

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Возможно, домашних животных нужно будет регистрировать в единой базе данных. Соответствующую поправку хотят внести в закон об обязательной маркировке и учете животных. Для регистрации питомцев предполагается использовать чип, клеймо или бирку. Выбирать способ маркировки будет владелец животного. О том, какой из методов постановки на учет наиболее оптимален, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Самые действенные способы — использование чипа или клейма. Они лучше других снижают риск того, что животное потеряется, считает президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина.

— Оптимальные виды маркировки — чипирование и постановка клейма. Это должны быть неудаляемые элементы. Бирка — это, скорее, подтверждающая деталь, которая выдается после регистрации. А вот ошейник, например, с кошки снять очень легко. Она и сама может его снять, — пояснила специалист в беседе с «ВМ».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, инициатива прежде всего коснется домашних кошек и собак. Все перечисленные методы маркировки являются безопасными для питомцев, отметил он.

Бурматов пояснил, что поправка поможет хозяевам вернуть потерявшихся животных и предотвратит случаи выброса питомцев на улицу. Маркировка позволит определить хозяина собаки или кошки и принять соответствующие меры. Также она будет уберегать питомцев от кражи и помогать осуществлять ветеринарную деятельность.

— Варианты маркировки никак не противоречат друг другу. Почему я за вариативность? У нас в стране есть кинологические федерации, где уже зарегистрированы миллионы животных. Там у собак стоит клеймо-татуировка. Зачем их обязывать еще и чипировать животных? На моей собаке висят две бирки: одна с моим номером телефона, а другая — с куар-кодом, который ведет в базу данных регистрации. Еще в холку вживлен чип: он тоже содержит информацию о регистрации. Я выбрал такой способ, а кто-то выберет метку на ошейнике, — рассказал Бурматов.