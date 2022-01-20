Чип для питомца: к чему готовиться владельцам немаркированных собак и кошек

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Домашних питомцев может коснуться закон об обязательной маркировке и учете животных. Соответствующую поправку планируют ввести ко второму чтению документа. Пока что закон затрагивает только сельскохозяйственных животных. «Вечерняя Москва» выясняла, зачем хотят принять нововведение, будет ли маркировка питомцев обязательной и какую ответственность понесут граждане в случае отказа.

Кого коснутся изменения?

Инициатива в первую очередь коснется владельцев кошек и собак. Грызунов, рыб, птиц и экзотических животных ставить на учет не придется. Об этом «Вечерней Москве» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Именно он впервые рассказал о планах внесения поправки «Известиям» со ссылкой на Минсельхоз.

— Я считаю, что регистрация домашних животных должна быть всеобщей и бесплатной, — подчеркнул он.

В планах разработчиков поправки — создать комфортные условия для массовой регистрации питомцев. Предполагается, что процедуру можно будет осуществить в местных отделениях Россельхознадзора. Там животное можно будет поставить на учет. Владельцы питомцев самостоятельно выберут метод маркировки. Это может быть бирка, клеймо или чип.

Зачем ставить питомца на учет?

Первая цель внесения поправки к закону — помочь гражданам, чьи питомцы потерялись. Маркировка и наличие информации о животном в единой базе помогут отследить его перемещения.

— Важно создать хорошие условия для ответственных владельцев, каких у нас большинство. Мы не хотим терять животных. Мы хотим, чтобы их можно было легко найти. Важно, чтобы безответственные хозяева не выкидывали питомцев. А если они так поступили — нужно идентифицировать этих хозяев, — пояснил депутат Бурматов.

Кроме того, поправка поставит на контроль перемещение питомцев в транспорте.

— При железнодорожных перевозках и авиаперелетах регистрация питомца также пригодится. Ее должны требовать, чтобы удостовериться: с животным путешествует владелец, а не случайный человек, который его выкрал и повез куда-то, — высказался собеседник «ВМ».

Наконец, постановка питомца на учет будет полезна в сфере оказания ветеринарных услуг, добавил он.

— С моей точки зрения, ветеринарная клиника обязана требовать документы на животных, в том числе данные об их регистрации. Нужно понимать, кто принес животное. Нужна уверенность в том, что у питомца стоят все прививки, что он не болеет чем-то заразным для других животных. Если речь идет о плановой ветеринарной помощи, эти документы можно будет спрашивать, — уточнил Бурматов.

По словам президента фонда «Забытые животные», юриста Анастасии Комагиной, зоозащитники давно ждали принятия данной поправки.

— Это хорошее решение, но с него надо было начинать. Недавно уже говорили о возможности ввести штрафы для хозяев выброшенных животных. Эта поправка не будет работать, пока не будет обязательной регистрации питомцев. Здесь необходим комплексный подход. Обязательная регистрация — это краеугольный камень в любом случае. Зоозащитники очень долго ждали этого, — поделилась специалист с «ВМ».

Как накажут владельцев немаркированных животных?

Прежде чем говорить о штрафах и наказаниях, стоит прояснить, зачем животных нужно маркировать, считает Владимир Бурматов.

— Я противник того, чтобы говорить о штрафах и санкциях до создания необходимых условий. Мне кажется, это в корне неверный подход. Сейчас важно не штрафы выдумывать, а создавать людям удобные условия. В первую очередь это должно быть бесплатно, легко и выгодно. На мой взгляд, это абсолютно реально, — рассказал он «ВМ».

Во-первых, процедуру предполагается сделать абсолютно бесплатной. По мнению Бурматова, создавать дополнительную финансовую нагрузку на граждан недопустимо: это может спровоцировать отказ некоторых владельцев от своих животных.

Кроме того, хозяева питомцев сами выберут удобный для них метод маркировки. Еще одно необходимое условие — территориальная доступность учреждений, где будут осуществлять процедуру, добавил он.

Юрист Анастасия Комагина напомнила: не менее важно, чтобы власти дали гражданам достаточный срок для регистрации их питомцев и наладили грамотную коммуникацию с владельцами животных.

— Нужно выделить достаточный период на регистрацию, чтобы жители самых отдаленных уголков страны все успели. С этим работать нужно очень аккуратно, чтобы люди ничего не боялись. Нужно пояснять, что после маркировки никто не собирается обкладывать налогами хозяев животных. Все боятся, что потом придется платить, — отметила она.

Скорее всего, для отказавшихся от маркировки домашних животных будет действовать система штрафов, предположила юрист.

— Если есть обязательство, то есть и ответственность. Естественно, она должна быть административная. За первое нарушение, например, возможно предупреждение. За второе — штраф, а за третье — повышение штрафа, — пояснила Комагина.

Какой способ маркировки выбрать?

В соответствии с поправкой к закону владельцы питомцев сами будут выбирать способ маркировки. По словам специалистов, все они равноценны по безопасности для животного. Однако стоит понимать, что самые надежные методы защиты — клеймо или чип, отметила Анастасия Комагина.

— Для кошек и собак оптимальным способом маркировки можно считать установку чипа или постановку клейма. Желательно, чтобы это были неудаляемые элементы. Например, бирка — это, скорее, подтверждающая деталь, которая выдается после регистрации. Ошейник животному снять очень легко. Кошка и сама его может снять при желании, — рассказала она.

Депутат Бурматов подтвердил: все методы маркировки равноценны по безопасности, и хозяин вправе решать, какой из них выбрать для животного.

— Эти варианты не противоречат друг другу. Почему я за вариативность? У нас есть кинологические федерации, где уже зарегистрированы миллионы животных. Там у собак уже есть клеймо-татуировка. Зачем их обязывать еще и чипировать животных? — высказался он.