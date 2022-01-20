Иммунолог объяснила, насколько эффективны от вирусов чеснок и оксолиновая мазь

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Ученая-иммунолог Дарья Карташева-Эберц рассказал о том, насколько эффективны оксолиновая мазь и чеснок в борьбе с ОРВИ, гриппом и другими вирусами.

— Мази в нос способствуют заражению, потому что они склеивают реснички эпителия, и они не могут выполнять свою функцию и эвакуировать все, что в носу, наружу. Мы не советуем применять мази в нос ни при каких условиях, — сказала иммунолог в новом выпуске программы «Ходят слухи» на YouTube.

Еще одно популярное средство — чеснок, который любят использовать как противовирусное и профилактическое средство. Проведенные исследования показали, что это неэффективно.

— Чеснок — это вкусно. В нем есть аллицин, много молекул, которые образуют сероводородные молекулы — это помогает для сердца. Ешьте чеснок, но его запах не работает против бактерий и вирусов. Ни в носу, ни на шее он не поможет.

Нутрициолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона, чтобы поднять иммунитет.