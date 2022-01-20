Согласован проект новостройки по реновации с благоустройством на западе столицы

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Россия, Москва, Кастанаевская улица Карта всех событий

Многоэтажка по программе реновации жилищного фонда с сопутствующим благоустройством появится в районе Фили-Давыдково на западе города. Соответствующий проект уже согласовали в Москомэкспертизе. Об этом сообщил руководитель ведомства Валерий Леонов в четверг, 20 января.

Он отметил, что двухсекционный дом переменной этажности возведут на Кастанаевской улице. Здесь же предусмотрены коммерческие и технические помещения, а также автостоянки.

— В жилой части дома запланированы вестибюльно-входные группы с лифтовыми холлами, помещениями консьержей с санузлами, помещениями уборочного инвентаря и колясочными. Из более чем 100 отремонтированных и оборудованных квартир 17 — однокомнатных, столько же — трехкомнатных и 71 — двухкомнатная, — заявил глава Москомэкспертизы.

Леонов добавил, что фасады здания облицуют керамогранитом, а также задействуют в работе бетонную плитку для создания вентилируемого зазора.

Двор новостройки благоустроят. Специалисты обустроят зоны отдыха, пешеходные пространства, площадки для спорта и игр, разобьют газоны и высадят деревья, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что специалисты снесли 81 старый дом в Москве с момента старта программы реновации жилищного фонда. Также за указанный период в городе построили и сдали 177 новостроек, общая площадь которых составляет 2,3 миллиона квадратных метров. При этом под заселение уже передали 149 многоэтажек.