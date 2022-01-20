Новая выставка путешественника Федора Конюхова откроется в Москве

Фото: АГН Москва

Новая выставка работ известного путешественника Федора Конюхова откроется в столице 4 февраля. Об этом сообщила в четверг, 20 января, пресс-служба Российской академии художеств (РАХ).

В Российской академии художеств можно будет увидеть не только масштабные холсты и работы, охватывающие три десятилетия путешествий Конюхова по всему миру, но и автолитографии и зарисовки. В экспозицию выставки включены как ранние работы, такие как цикл по мотивам научно-исследовательской экспедиции на Чукотке, написанный в 1970-е, так и новые произведения.

— За прошедшие семь лет у меня появился новый цикл масштабных живописных полотен, и я с удовольствием представлю их москвичам и гостям столицы. В моем возрасте меня уже не столько волнует техника исполнения, сколько эмоции. Мои работы — это выплеск энергии, — рассказал путешественник «Известиям».

Зрители также смогут увидеть работу «Ангел-хранитель», холстом для которой послужила ткань от воздушного шара. На нем Федор Конюхов летом 2016 года совершил кругосветное путешествие.

В 2012 году Конюхов был удостоен звания академика РАХ на отделении географического искусства, а в декабре 2021 года отметил юбилей. Поэтому было принято решение сделать этот проект.

— Он планировался, был для нас долгожданным. Экспозиция носит ретроспективный характер, — рассказала начальник пресс-службы РАХ Елена Клембо.

Федор Конюхов — легендарная личность. На его счету более 50 уникальных экспедиций, он автор 26 книг и профессиональный художник, создавший больше трех тысяч работ. Останавливаться он не планирует и считает, что бывших путешественников не бывает.

В апреле прошлого года Конюхов планировал стать первым в мире человеком, который пересек Тихий океан на катамаране на солнечных батареях.