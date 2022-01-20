Девятиклассники оценили свою готовность к собеседованию по русскому языку

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российские девятиклассники оценивают свою готовность к итоговому собеседованию по русскому языку на «три с плюсом». Об этом свидетельствуют данные исследования образовательной компании MAXIMUM Education, которые имеются в распоряжении «Вечерней Москвы».

— Свою готовность к итоговому собеседованию на данный момент школьники оценивают на 3,5 балла из пяти. На данный момент 60 процентов девятиклассников уже активно готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку, — говорится в сообщении.

Готовиться не начинали 40 процентов учеников, а 11 процентов не будут делать этого совсем. Более половины опрошенных (51 процент) готовятся к итоговому собеседованию с учителем в школе, а 28 процентов занимаются самостоятельно.

По мнению 42 процентов респондентов, самым трудным заданием является пересказ текста. Второе по сложности задание — монолог по одной из выбранных тем, так считают 40 процентов опрошенных.

Среди главных проблем при подготовке 48 процентов школьников называют большую ответственность, так как итоговое собеседование является допуском к ОГЭ. Еще 36 процентов девятиклассников испытывают трудности с выражением своих мыслей устно, а девяти процентам не хватает времени на подготовку.

Исследование проводилось по электронной почте с 12 по 17 января. Число участников превысило тысячу человек по всей России.