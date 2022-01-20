Главный отоларинголог столицы рассказал, какие препараты использовать при признаках «омикрона»

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Проявления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» похожи на ОРВИ, однако в обоих случаях следует незамедлительно начать лечение. Об этом заявил главный отоларинголог Москвы Андрей Крюков в четверг, 20 января.

Он отметил, что в настоящий момент ситуация с COVID-19 и конкретно с новой мутацией обостряется в городе. При этом «омикрон» проходит преимущественно в достаточно легкой форме, а также реже вызывает госпитализации.

— Внимательно следите за своим самочувствием и, если почувствуете симптомы «омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать, — заявил медик.

Крюков добавил, что стремительно распространяющийся штамм заболевания можно распознать по следующим симптомам: заложенность носа, боль и першение в горле. Лечить заболевание следует типичными методами.

— Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4–5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще 2–3 раз в день, — добавил лор.

Специалист уточнил, что заложенность носа хорошо снимают сосудосуживающие капли и препараты с солевым раствором. Однако пользоваться ими рекомендуется не больше семи дней.

Также при «омикроне» лучше отдать предпочтение противовирусным лекарствам широкого действия и отказаться от антибиотиков. При этом важно не забывать увлажнять и проветривать помещения, что облегчает течение заболевания.

20 января мэр столицы Сергей Собянин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в городе с новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», а также рассказал о мерах системы московского здравоохранения в период обострения эпидемиологической обстановки.