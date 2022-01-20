Собянин доложил Путину о ситуации в столице со штаммом COVID-19 «омикрон»

Фото: Администрация президента РФ

Мэр столицы Сергей Собянин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в городе с новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», а также рассказал о мерах системы московского здравоохранения в период обострения эпидемиологической обстановки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 20 января.

— В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма «омикрон». Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок, — цитирует РИА Новости его слова.

Также мэр столицы в ходе беседы с лидером государства подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика города справляется с условиями пандемии COVID-19.

Помимо этого на встрече он рассказал, что численность населения в Москве увеличилась за 10 лет на полтора миллиона. Таким образом, в настоящий момент этот показатель равен 13 миллионам горожан.