Сергей Собянин заявил, что численность населения в столице достигла 13 миллионов

Фото: Администрация президента РФ

Численность населения в Москве увеличилась за 10 лет на полтора миллиона. Таким образом в настоящий момент этот показатель равен 13 миллионам горожан. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 20 января, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Провели перепись населения, пока только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на 1,5 миллиона больше, приблизились вплотную к цифре в 13 миллионов, — цитирует ТАСС его слова.

Также глава города в ходе беседы с лидером государства подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика столицы справляется с условиями пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что численность населения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы выросла на 65 тысяч человек в 2021 году. Таким образом сейчас на территории Новой Москвы проживают порядка 630 тысяч горожан. Такие показатели сравнимы с численностью населения крупных городов России. Например, в Ульяновске проживают 625 тысяч человек, а в Хабаровске — 610 тысяч. Достижение таких цифр стало возможным благодаря комплексному развитию территорий Новой Москвы.