Собянин рассказал Путину о состоянии экономики Москвы на фоне пандемии

Фото: Администрация президента РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 января, заявил, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились.

По словам главы города, экономика столицы справляется с условиями пандемии.

— Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем условиям непростым, в которых мы работаем, — заявил мэр.

Он также отметил, что по многим показателям Москва ушла в плюс по сравнению не только с 2020 годом, но и с 2019-м.

Так, например, объем инвестиций вырос на 12 процентов, а строительства — на 23.

По словам главы города, сложная ситуация коснулась мест общественного питания и сферы торговли, однако и они оказались в плюсе.

Собянин подытожил, что даже гостиничный бизнес начал работать на уровне 2019 года в условиях пандемии COVID-19, передает РИА Новости.

Разговор президента страны с мэром проходит в четверг, 20 января. В рамках беседы Собянин планирует рассказать российскому лидеру о положении дел в городе.

Накануне Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к борьбе со штаммом «омикрон». По его словам, доля нового штамма коронавируса в структуре заболеваемости в столице растет в арифметической прогрессии. Из-за этого количество обращений в поликлиники города в последнюю неделю удвоилось. Он добавил, что количество пациентов амбулаторного звена в ближайшие дни только продолжит расти.