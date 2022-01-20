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Ученые в Швеции нашли способ обойти тяжелое течение «омикрона»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Ученые в Швеции нашли способ обойти тяжелое течение «омикрона»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших коронавирусом, защищают от тяжелого протекания болезни при заболевании штаммом «омикрон». Об этом заявила группа ученых из Каролинского института в Швеции в четверг, 20 января.

— Наши результаты дают более ясную картину, почему вакцинированные менее подвержены тяжелому течению заболевания «омикрон»-вариантом, — рассказал главный исследователь Маркус Баггерт.

Ученые работали с людьми, привитыми мРНК-вакцинами, всего в исследовании приняли участие 128 человек. Их разделили на три группы: вакцинированные, переболевшие COVID-19 и те, кто до этого не был ни вакцинирован, ни инфицирован.

Анализы из группы вакцинированных были взяты спустя полгода после второй дозы вакцины, а из группы ранее перенесших коронавирус — через девять месяцев после подтвержденной инфекции.

T-клетки в обеих экспериментальных группах продемонстрировали хорошую способность распознавать шиповидный белок «омикрона». Однако наилучший ответ наблюдался в группе привитых, отмечает Science Daily.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.

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