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Названа минимальная зарплата для покупки ипотечной «однушки» в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названа минимальная зарплата для покупки ипотечной «однушки» в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для комфортной покупки однокомнатной квартиры в Московской области в ипотеку необходимо зарабатывать не менее тридцати пяти тысяч рублей. Об этом сообщила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она отметила, что цены на недвижимость в Московской области примерно в три раза ниже столичных. Так, если квартира стоит около трех миллионов рублей, то ипотечный платеж может составить около пятнадцати тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что в этом году в Подмосковье вырос спрос на загородные дома. Многие начали выбирать дом вместо квартиры в период пандемии коронавируса, передает «Радио 1».

Ранее старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин сообщил, что для покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку нужно зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц без учета расходов на хозяйство. Главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина добавила, что средняя цена на однокомнатную квартиру в столице в среднем составляет десять с половиной миллионов рублей.

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