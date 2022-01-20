«Забыл забрать с собой»: Лукашенко пожаловался на Путина из-за отпуска

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не берет его на отдых в Туву.

— Я часто его упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть», — рассказал глава государства.

Он уточнил, что хотел бы увидеть «сказочный» край, который видел лишь на картинках и в кино. Лукашенко встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, они обсудили экономическое сотрудничество.

Минск, как уточнил лидер, готов незамедлительно принять необходимые для развития кооперации решения. Лукашенко выступил и за налаживание контактов в сферах промышленного сотрудничества, трансфера технологий и экспорта услуг, отмечает РИА Новости.

В сентябре 2021 года Кремль опубликовал фотографии с отдыха Путина в Сибири. Вместе с главой государства свой отпуск в тайге также провел глава Минобороны Сергей Шойгу.

На кадрах видно, как президент ловит рыбу и наслаждается местной фауной и видами с помощью бинокля. Кроме того, во время поездки одну из ночей Путин провел в палатке.

Также во время прогулки по красивейшим местам Сибири директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал российскому лидеру берлогу медведя. При этом глава заповедника отметил, что в парке обитает около 600 представителей этого вида животного мира.