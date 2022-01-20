«Я бы начал с извинений»: Козловский признался, что чувствует вину перед дочерью

Фото: Youtube / А поговорить?

Российский актер театра и кино Данила Козловский рассказал о своих чувствах к дочери, которая родилась в браке с моделью Ольгой Зуевой. Он признался, что ощущает вину перед малышкой.

Сразу после рождения ребенка влюбленная пара развелась, а девушка переехала с дочерью в США. Из-за большого расстояния актеру нечасто удается увидеться с малышкой.

Во время интервью InStyle, Козловский признался, что с появлением дочери он кардинально изменил свое отношение к жизни, а также осознал свою безусловную любовь к ребенку.

— Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно, абсолютной и безусловной любовью. Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает, ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее, — поделился актер.

Также он добавил, что самое важное в его жизни — это дочь. На вопрос о том, что бы он написал в письме своему ребенку, он признался, что первым делом попросил бы прощения:

— Думаю, я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви.

Осенью Данила Козловский и Оксана Акиньшина, которым приписывают романтические отношения, были замечены вместе на свадьбе режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2» Романа Прыгунова.