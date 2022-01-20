Федерация сноуборда России огласила состав сборной на Олимпиаду

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Виктор Уайлд и София Надыршина вошли в состав сборной России по сноуборду на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщили в российской Федерации сноуборда в четверг, 20 января.

— В составе мужской сборной выступят Виктор Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин. В составе женской на Игры поедут Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина, — говорится в сообщении.

Соревнования по сноуборду запланированы с 5 по 15 февраля, отмечает РИА Новости.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В сетке женского одиночного катания Россию на Играх будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.

В качестве резервных спортсменок в Китай отправятся Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Среди мужчин отечественную команду будут представлять чемпион страны и Европы текущего сезона Марк Кондратюк, а также Андрей Мозалев и Михаил Коляда. В резерве — Евгений Семененко и Петр Гуменник.