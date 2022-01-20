«Ты клоунесса с болью внутри»: знакомые — о дочери Сергея Бодрова

Фото: Брат, 1997 год

Последнее время творчество Ольги Бодровой, дочери Сергея Бодрова, набирает все большую популярность. Девушка решила продолжить деятельность отца, за что уже получила первое признание в сфере кино. Однако сама девушка не совсем довольна происходящим в жизни.

Бодрова призналась, что мечтает стать комедийной актрисой, но у нее «не получается быть смешной».

— Какие-то переживания, какая-то драма почему-то больше со мной соединяется, так мне кажется. Мне однажды однокурсник сказал: «Ты клоунесса с болью внутри», — вспомнила она.

При этом девушку не беспокоят постоянные сравнения с отцом. По ее словам, окружение ей постоянно твердит, что она унаследовала его талант.

Примечательно, что в 23 года артистку называют «лицом поколения». Сама Бодрова еще не привыкла к таким словам.

— Это страшно, это большая ответственность. Так или иначе актер — это проводник чего-то, каких-то идей. И ты ответственен за то, что проводишь. Перед людьми в зрительном зале. Перед Вселенной. Наверное, тут важно быть верным себе, потому что, если ты верен не себе, а каким-то сторонним идеям, получается ложь. Люди идут только за тем, кому верят, — передает издание StarHit.

До этого актриса Агата Муценице рассказала о том, что может спокойно потратить миллион рублей за неделю. При этом она уверена в своем будущем, только когда на ее счету лежит не менее 5 миллионов рублей.