Посещаемость крупных московских ТЦ в декабре вернулась на допандемийный уровень

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В декабре 2021 года посещаемость некоторых крупных торговых центров вернулась к допандемийному уровню. Об этом сообщила директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.

— В ключевых объектах посещаемость вернулась на допандемийный уровень, хотя их мало, но они есть. Во всех остальных посещаемость зависит от многих факторов, — отметила Жилкина.

По ее словам, в среднем посещаемость большинства торговых центров на 10–20 процентов ниже допандемийного уровня. Однако за 2021 год вакантность торговых площадей увеличилась до 6,2 процента, но все равно осталась ниже прогнозируемого уровня.

Ожидается, что в 2022 году вакантность будет расти. Эксперт связывает это с ожидаемым большим вводом площадей. С другой стороны, сообщает директор департамента, в устаревающих ТЦ существует отток арендаторов, сообщает ТАСС.

Следует отметить, что повышение качества торговых площадей внутри жилых проектов — тренд прошлого года, как и развитие формата аутлетов. Этот тренд стал популярен не только в Москве, но и в регионах.

— Первое, что мы отметили и продолжаем отмечать в январе этого года, — это рост интереса к улучшению качества торговой инфраструктуры в жилых проектах. Есть пул крупных и качественных застройщиков, которые основной объем жилья вводит, все они за последний год начали активно интересоваться этой темой, и это продолжится в 2022 году, — сказала Жилкина.

Период новогодних праздников отрицательно сказался на посещаемости торговых центров Москвы. Среднее количество визитов в ТЦ снизилось на 10 процентов, о чем сообщил Российский совет торговых центров (РСТЦ).