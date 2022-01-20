Свыше двух тысяч случаев нанесения граффити на вагоны выявили на МЖД в 2021 году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Более двух тысяч вагонов на Московской железной дороге (МЖД) вывели из строя в результате нанесения граффити в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в четверг, 20 января.

Теперь специалистам предстоит отмыть и перекрасить испорченные составы.

— От действий вандалов страдают прежде всего пассажиры, которые вынуждены ехать в раскрашенном вместе с окнами темном вагоне или переходить в соседние. В часы «пик» это создает проблемы для посадки и высадки пассажиров. Граффитчики совершают налеты на поезда на путях отстоя, а также во время следования поезда по маршруту, выбегая на станциях с баллончиками и задерживая отправление поезда, — отметили в учреждении.

После «нападения» поезд уже не может выйти на маршрут, из-за чего отправляется в ремонтный отсек. Так, например, только сотрудники депо «Москва-2» Ярославского направления смыли порядка 950 рисунков.

Уточняется, что общая сумма ущерба от действий вандалов составила 10 миллионов рублей, говорится в сообщении на официальном сайте МЖД.

В этот же день стало известно, что контролеры выявили более 250 тысяч случаев безбилетного проезда в транспорте столицы за минувший год.