Свыше 250 тысяч нарушений оплаты проезда зафиксировали в транспорте Москвы за 2021 год

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Контролеры выявили более 250 тысяч случаев безбилетного проезда в транспорте столицы за минувший год. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в четверг, 20 января.

Он отметил, что специалисты ежедневно контролируют процесс оплаты проезда на 100 процентах станций метро и 700 маршрутах наземного общественного транспорта.

Глава учреждения уточнил, что в настоящий момент в столичном транспорте действуют все условия для удобной бесконтактной оплаты поездок. Например, жители и гости города могут воспользоваться картой «Тройка», банковской картой, проездными билетами, а также системой FacePay.

Также Султанов напомнил, что штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута теперь можно сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут. Для бесплатной пересадки необходимо предварительно привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена.