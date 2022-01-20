Эксперт объяснил, какие маски реально защищают от коронавируса

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Доцент кафедры физической химии НИТУ «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал о том, что тканевые маски бесполезны в период распространения сильного вируса. По его мнению, такие средства защиты имеют, скорее, эстетическую функцию. Защитить от вируса может только медицинская защитная маска, сделанная по четким ТУ и ГОСТам.

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эксперт рассказал о том, в чем отличие разных масок и какие маски опасны для здоровья.

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Какие маски реально защищают от коронавируса

— Все маски эффективны, но в разной степени. Если человек болеет, чихает и кашляет, а рядом находится здоровый человек, то медицинские маски будут защищать окружающее пространство рядом с ним. Даже декоративная маска защитит вируса, но степень фильтрации у нее будет другая, — сказал эксперт.

Он отметил, что эстетические, или тканевые маски, которые бывают разных цветов, со стразами и вышивками, будут хуже защищать вас от вируса. Чтобы быть в безопасности, нужно находиться от окружающих на расстоянии одного-двух метров.

В условиях активизации «омикрона» ношение медицинских масок будет очень эффективным. По словам врача, не нужно покупать дорогие респираторы, будет достаточно, если человек начнет чаще менять обычные медицинские маски.

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