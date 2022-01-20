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Иммунолог объяснила, когда нужно сбивать температуру при ОРВИ

Анна Михалюк

Общество
Иммунолог объяснила, когда нужно сбивать температуру при ОРВИ
Фото: pixabay.com

Иммунолог Дарья Карташева-Эберц рассказал о том, в каких случаях необходимо сбивать температуру тела.

Она отмечает, что повышенная температура — это адаптативная реакция организма на воспалительный процесс в организме.

— Это нормальная реакция. Организму легче справляться с инфекцией при высокой температуре. Когда человек видит 39 на градуснике, это не значит, что иммунная система пожитки оставила и ушла. Это значит, что система контролирует процесс. Как только организм поймет, что достаточно, он сам опустит термостат на прежний уровень, — сказала иммунолог в новом выпуске программы «Ходят слухи» на YouTube.

По ее мнению, температуру нужно сбивать только в том случае, если человеку становится совсем невмоготу.

— Не смотрите на цифру на градуснике и ориентируйтесь на свое самочувствие. Снизить температуру можно при помощи теплого душа. Некоторые дети в 39 могут спокойно играть в конструктор. Не нужно их пичкать таблетками и укладывать в кровать, — посоветовала иммунолог.

Прибегать к народным методам, например, к растиранию водкой или уксусом, тоже не нужно. Врач рекомендует положить на лоб холодную тряпочку или протереть сгибы холодной и влажной тряпкой.

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