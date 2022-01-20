Вирусолог оценила вероятность заболеть «омикроном» после «дельты»

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Вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Об этом заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в четверг, 20 января.

— О том, можно ли повторно заболеть опять «омикроном», судить пока рано. Слишком мало времени прошло, и наблюдений мало, — рассказала специалист.

Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она. Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа.

Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, приводит слова Пшеничной РИА Новости.

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11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».