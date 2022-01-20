Водитель с поддельными правами попытался дать взятку и был задержан на юго-востоке Москвы

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Сотрудники ГИБДД задержали мужчину за попытку дать им взятку. Изначально его остановили для проверки водительского удостоверения, которое оказалось поддельным. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 20 января, в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инспекторы Госавтоинспекции остановили для проверки документов водителя иномарки. Им оказался 20-летний житель Подмосковья, водительское удостоверение которого вызвало у инспекторов сомнения в подлинности.

Оказавшись в служебной машине, водитель предложил сотрудникам взятку. Несмотря на то, что ему несколько раз сообщили, что он пытается совершить уголовно наказуемое преступление, молодой человек продолжал настаивать.

В конце концов водитель иномарки положил в нишу между передним пассажирским и водительским сиденьями купюру в пять тысяч рублей. После этого сотрудники ГИБДД задержали его.

Предоставленное им удостоверение отправили на проверку, после которой выяснилось, что оно было поддельным. В отношении задержанного возбудили три уголовных дела за покушение на преступление, мелкое взяточничество и оборот поддельных документов. На данный момент он отпущен под подписку о невыезде.

До этого, 18 января, московская полиция задержала 32-летнего приезжего по подозрению в подделке водительского удостоверения. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».