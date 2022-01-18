Водителя с поддельными правами задержали на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала 32-летнего приезжего по подозрению в подделке водительского удостоверения. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Daewoo на Привольной улице. Во время проверки документов предъявленное водительское удостоверение вызвало подозрения у автоинспектора. Права изъяли и направили на экспертизу. Она показала, что документ фальшивый.

Позже в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В конце прошлого года суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. 34-летнему жителю столицы Геннадию Моисееву назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Мужчине вменили уголовную статью «Сбыт поддельного официального документа».