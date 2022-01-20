Синоптик спрогнозировал сугробы до 13 сантиметров в столице до конца недели

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Уровень снежного покрова достигнет 13 сантиметров до конца текущей недели в Москве. Такой показатель составит треть январской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 20 января.

Он отметил, что причиной обильного снегопада станет действие североатлантического циклона «Ида».

— Причем львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, — заявил метеоролог.

Тишковец добавил, что в пятницу ожидается наибольший рост сугробов. Он достигнет семи миллиметров. Температура воздуха в этот день поднимется до минус одного градуса.

— В субботу снежное ненастье чуть ослабеет — прогнозируется 3–5 миллиметров, сугробы подрастут до 41 сантиметра, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от минус двух до минус семи. В воскресенье осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится: к утру до минус 6–11, днем минус 3–8. В ночь на понедельник, когда окончательно распогодится, морозы окрепнут до своей климатической нормы — до минус 10–15, — заключил он на странице в социальной сети Instagram.

До этого Евгений Тишковец рассказал, что в столице температура будет ощущаться на пять градусов ниже реальной из-за приближающегося циклона «Ида», несмотря на южный ветер. По его словам, совокупность этих факторов даст ощущение температуры, отличающейся от истинной. Сильнее всего влияние циклона будет заметно в пятницу — он принесет снегопады и ухудшение погодных условий в целом.