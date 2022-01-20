Заторможенность и проблемы ЖКТ: иммунолог рассказал о течении «омикрона» у детей  

Фото: Pixabay

В процесс заражения штаммом коронавируса «омикрон» все чаще вовлекаются дети от двух до пяти лет. Для них течение заболевания впервые стало сопровождаться бронхиолитом, требующим госпитализации, сообщили в Роспотребнадзоре. О том, как именно дети переносят «омикрон», «Вечерняя Москва» узнала у иммунолога Николая Крючкова.

— Во-первых, это, конечно, проявления, которые характерны для ковида: тяжелый кашель, респираторные проблемы, затрудненность дыхания, повышенная температура. Также присутствуют общее недомогание, выраженная заторможенность, — рассказал иммунолог.

По его словам, особое внимание стоит уделить специфике поведения детей. Первым признаком заражения новым штаммом может стать изменение образа жизни и отказ ребенка от привычных предпочтений.

— Изменение поведения ребенка важно. Например, важно отследить, что он становится вялым, медленнее отвечает на вопросы. Нужно обращать внимание на изменения образа жизни и занятий ребенка. Нежелание играть, потеря аппетита — все это может быть первыми проявлениями заболевания. Высокая температура и сильный кашель проявляются не всегда, — отметил Крючков.

Кроме того, течение заболевания «омикрон»-штаммом у детей довольно часто сопровождается проблемами с желудочно-кишечным трактом.

— Нередки и желудочно-кишечные проявления: тошнота, рота, понос, боли в животе, — пояснил врач.

Также у детей, болеющих «омикроном», не исключено развитие системного воспалительного синдрома, добавил собеседник «ВМ». Это общая воспалительная реакция организма на инфекцию, влекущая за собой поражение сразу нескольких органов. По словам специалиста, такое последствие возникает по ходу течения болезни у малого процента пациентов, но оно вполне возможно.