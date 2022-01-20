Уровень сортировки мусора в России превысил 43 процента

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Уровень сортировки мусорных отходов в России достиг 43,3 процента в 2021 году. Об этом сообщил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране.

— Из всех отсортированных твердых коммунальных отходов, по данным объектов по обработке отходов, для утилизации оказались пригодны 11 процентов без учета органики, — рассказал в комментарии «360» глава РЭО Денис Буцаев.

На сортировочных линиях объектов обращения с отходами были отобраны такие полезные фракции, как макулатура, полимеры, металл, стекло. Около 13 процентов отходов было направлено на компостирование.

Денис Буцаев отметил, что повысить уровень сортировки удалось благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов. Всего было введено более 60 новых предприятий.

Кроме того, в 2021 году регионы закупили по субсидии от правительства 62,8 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов почти на один миллиард рублей.

С 1 января единый региональный оператор по обращению с ТКО начал работать в Москве. Этот статус по итогам конкурсного отбора был присвоен государственному унитарному предприятию «Экотехпром».