Четырнадцать спорткомплексов за счет инвесторов возведут в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Городские власти одобрили строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры за счет денежных средств инвесторов. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в четверг, 20 января.

Он уточнил, что все спорткомплексы появятся в ближайшие несколько лет.

— При этом наибольшее их количество — четыре — находится в Западном административном округе, три объекта — в центре города, по два — на востоке и юге, по одному объекту появится на северо-востоке, северо-западе, а также в ТиНАО, — заявил руководитель ведомства.

Левкин отметил строящийся теннисный центр в районе Покровское-Стрешнево в СВАО города. Общая площадь объекта составит 8,5 тысячи квадратных метров. Здесь буду проводить занятия для взрослых и детей старше 10 лет.

— У взрослых спортсменов появится возможность попробовать свои силы в сквоше и настольном теннисе, а также позаниматься силовой и общефизической подготовкой. При этом соревнования проводить не планируется, — добавил он.

Глава департамента подчеркнул, что в составе центра предусмотрены шесть кортов для тенниса, зал для настольного тенниса с восьмью столами, а также два пространства для сквоша и тренировок вместимостью до 94 человек, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец возведут в составе центра спорта и образования «Самбо-70» в районе Ясенево на юго-западе столицы.