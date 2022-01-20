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Биатлонист Бабиков стал первым в гонке на этапе Кубка мира в Италии

Иван Юминов

Спорт
Биатлонист Бабиков стал первым в гонке на этапе Кубка мира в Италии
Фото: РИА Новости

Россиянин Антон Бабиков занял первое место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Антхольце. Спортсмен преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды с нулем промахов.

Победа стала для него второй на этапах Кубка мира в карьере, до этого он побеждал в сезоне-2016/17 в гонке преследования в Эстерсунде. Второе место занял норвежец Тарьей Бе (отставание — 9,7 секунды), третьим стал россиянин Карим Халили (+48,5).

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной России, которая будет представлять страну на предстоящей Олимпиаде в Пекине. По его словам, в состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, а также Максим Цветков.

Запасными в мужской сетке соревнований оказались Александр Поварницын и Антон Бабиков. В составе женской сборной в Пекин отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными среди женщин стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

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