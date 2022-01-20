Казанский вокзал признали лидером по оказанию услуг для маломобильных пассажиров

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Казанский вокзал в столице стал лидером России по объему оказанных услуг помощи и сопровождения маломобильным пассажирам за 2021 год. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в четверг, 20 января.

Так, за минувший год за помощью обратились 40,5 тысячи жителей и гостей города. Этот показатель на 30 процентов опередил уровень 2020 года.

— Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и при посадке в поезд, — заявили в столичном перевозчике.

При этом специалисты Казанского вокзала почти 19 тысяч раз оказали пассажирам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ситуационную помощь.

— Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 (добавочный 1). Их можно оставить за трое суток, но не менее чем за 24 часа до посещения вокзального комплекса. Услуги предоставляются бесплатно, — говорится на официальном сайте МЖД.

До этого сообщалось, что в столице за 2021 год на объектах инфраструктуры Московской железной дороги было найдено 78 забытых вещей, что в 5,5 раза меньше, чем в прошлом году. Также незначительно снизилось количество правонарушений против объектов магистрали.