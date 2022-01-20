Серийного грабителя велосипедов задержали в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Дмитровский городской округ Карта всех событий

Полицейские Дмитровского городского округа задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж. Об этом Вечерней Москве в четверг, 20 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ранее судимый 40-летний житель Москвы проник в частный дом, отмычкой вскрыв окно. Он похитил музыкальный центр, одежду и обувь, а также металлопрофиль, после чего скрылся с места преступления.

Задержав подозреваемого, полицейские обнаружили у него часть похищенных вещей.

— Остальное мужчина успел продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды, — отметила Петрова.

Полицией также была установлена причастность задержанного к краже четырех велосипедов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, а задержанный находится под арестом.

Днем ранее, 19 января, правоохранители задержали в столице ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в краже денег. По предварительным данным ведомства, молодой человек украл у спящего 51-летнего пассажира подземки рюкзак с деньгами, документами и личными вещами, после чего вышел из поезда и скрылся.