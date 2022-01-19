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Ранее судимый мужчина украл рюкзак с деньгами у заснувшего пассажира в метро

Виктория Сикерина

Происшествия
Ранее судимый мужчина украл рюкзак с деньгами у заснувшего пассажира в метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Коломенская Карта всех событий

Правоохранители задержали в столице ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в краже денег. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском транспорте в среду, 19 января.

По предварительным данным ведомства, молодой человек украл у спящего 51-летнего пассажира подземки рюкзак с деньгами, документами и личными вещами, после чего вышел из поезда и скрылся.

Видео: МВД Медиа

По горячим следам полицейским удалось установить местонахождение злоумышленника. Он был задержан на станции метро «Коломенская». Мужчина признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Ранее стало известно, что полиция задержала молодую девушку, которая подозревается в ограблении пассажирки столичного метро.

Задержанной оказалась 21-летняя безработная жительница Подмосковья. В вагоне метро она выхватила у 17-летней пассажирки сумку и поспешила скрыться.

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