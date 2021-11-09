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Молодая девушка ограбила пассажирку московского метро на 14 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Молодая девушка ограбила пассажирку московского метро на 14 тысяч рублей
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Полиция задержала молодую девушку, которая подозревается в ограблении пассажирки столичного метро. Об этом во вторник, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, задержанной оказалась 21-летняя безработная жительница Подмосковья. В вагоне метро она выхватила у 17-летней пассажирки сумку, после чего поспешила скрыться.

Момент ограбления попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба МВД

Спустя несколько часов правоохранители задержали похитительницу.

— Похищенное имущество изъято, кроме сумки, которую злоумышленница успела выбросить. Изъятые вещи в установленном порядке будут возвращены законной владелице, — заключила Гузь.

Сумма материального ущерба оценивается примерно в 14 тысяч рублей. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Неординарный случай ограбления произошел в этом месяце около одного из торговых центров в Солнцеве. Злоумышленники остановили молодого человека, представившись охранниками магазина. Они заявили, что якобы видели, как парень что-то украл. Запугивая свою жертву, грабители отобрали у него смартфон и наушники. После этого они скрылись.

Молодой человек сразу обратился в полицию. Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемых.

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