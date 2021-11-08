Злоумышленники притворились охранниками магазина и ограбили парня в Солнцеве

Фото: МВД

Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в ограблении 20-летнего парня недалеко от торгового центра на западе столицы. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, неординарный случай ограбления произошел около одного из торговых центров в Солнцеве. Злоумышленники остановили молодого человека, представившись охранниками магазина. Они заявили, что якобы видели, как парень что-то украл. Запугивая свою жертву, грабители отобрали у него смартфон и наушники. После этого они скрылись.

Молодой человек сразу обратился в полицию. Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемых.

— Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 20 и 24 лет. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу, — заключила Гузь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось о задержании 51-летнего москвича, который похитил из припаркованной в центре столицы машины брендовые наручные часы стоимостью 760 тысяч рублей, а также наличные деньги.