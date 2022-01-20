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Мурашко анонсировал появление новых препаратов для лечения коронавируса

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Мурашко анонсировал появление новых препаратов для лечения коронавируса
Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Разработка и клинические исследования ряда новых препаратов для лечения коронавируса идут в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в четверг, 20 января.

— Сейчас идет в том числе разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения COVID-инфекции, — рассказал министр.

Препараты, включенные в рекомендации ведомства по лечению COVID-19, используются против штаммов «дельта» и «омикрон», уточнил он. Их эффективность подтверждена, в том числе, публикациями в международной литературе, приводит слова Мурашко РИА Новости.

20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.

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