В РФПИ сообщили, что «Спутник V» оказался эффективнее Pfizer против «омикрона»
Эффективность российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани.
— …Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации), — говорится в сообщении.
Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer.
В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител, передает ТАСС.
17 января медицинский регулятор Австралии (TGA) признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса.
14 января препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрили в западноафриканской стране Бенин.
До этого в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино также одобрили вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». В РФПИ добавили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».