В РФПИ сообщили, что «Спутник V» оказался эффективнее Pfizer против «омикрона»

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Эффективность российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани.

— …Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации), — говорится в сообщении.

Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer.

В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител, передает ТАСС.

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17 января медицинский регулятор Австралии (TGA) признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса.

14 января препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрили в западноафриканской стране Бенин.

До этого в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в Сан-Марино также одобрили вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». В РФПИ добавили, что «препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино».