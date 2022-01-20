Гинцбург раскрыл способ получения 100-процентной защиты от «омикрона»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Люди, привитые вакциной «Спутник V» и ревакцинированные бустером, почти на 100 процентов защищены от штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 20 января.

— В популяции россиян, которые вакцинировались «Спутником V», 75 процентов вакцинированных имеют вируснейтрализующие антитела, вполне достаточные для того, чтобы защитить их от «омикрона», а тех, кто ревакцинировался «Cпутником Лайт» через три месяца, примерно имеют 100-процентный результат по своей сыворотке, — приводит слова Гинцбурга Telegram-канал RT.

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18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.