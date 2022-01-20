Суд в Подмосковье рассмотрит дело в отношении двух членов ОПГ

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Участники организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемые в трех похищениях и убийствах пяти человек, предстанут перед судом в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 20 января.

Фигуранты дела Дмитрий Леонов и Игорь Двинянин обвиняются по статьям «Убийство», «Похищение человека», «Вымогательство», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». По данным следствия, Леонов создал ОПГ, действовавшую на территории Московского региона с 2006 по 2012 год и в составе которой вместе с остальными членами совершил похищение троих граждан с целью вымогательства денежных средств у их родственников.

За освобождение людей выдвигались требования о передаче сумм в размере от 500 тысяч долларов до четырех миллионов евро. При этом потерпевших убивали, несмотря на передачу денег, а в расправах принимали участие сами обвиняемые.

Они также убили двоих мужчин с целью сокрытия следов. О причастности обвиняемых к преступлениям правоохранители узнали, когда те уже отбывали наказание за совершение аналогичных преступлений.

Приговором суда фигурантам уже назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Еще двум членам ОПГ, заключившим досудебное соглашение, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 22 и 19 лет.

Сложность в расследовании уголовного дела заключалась в первую очередь в том, что Леонов и Двинянин отбывали наказание в исправительных колониях в разных субъектах страны.

Следователю удалось собрать неопровержимую доказательственную базу, подчеркнула Врадий. Дело в отношении Леонова и Двинянина состоит из 30 томов, с утвержденным обвинительным заключением оно вскоре будет передано в суд.