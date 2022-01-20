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Пассажира BMW задержали на востоке Москвы с пистолетом с глушителем

Иван Юминов

Происшествия
Пассажира BMW задержали на востоке Москвы с пистолетом с глушителем
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД задержали на востоке Москвы пассажира автомобиля BMW с пистолетом с глушителем. Об этом сообщили в столичной ГИБДД в четверг, 20 января.

— В ходе несения службы инспекторы ДПС в районе Щелковского шоссе остановили автомобиль BMW. При проверке документов полицейские обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

При досмотре машины под ковриком пассажирского сиденья был найден пистолет «ПМ», а также магазин без патронов и глушитель. После этого 37-летнего пассажира BMW доставили в отдел полиции.

Согласно исследованию, пистолет был переделан самодельным способом. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечается в Telegram-канале ведомства.

19 января в МВД сообщили, что в подмосковном Воскресенске полицейские изъяли оружие и боеприпасы у 71-летнего пенсионера, который занимается коллекционированием. Полиция провела обыски в доме на улице Российской.

Там правоохранители обнаружили 12 револьверов, пистолет ТТ, автомат Калашникова, винтовку Мосина, карабин Симонова, а также пять гранат и порядка 140 патронов разного калибра. Кроме того, в доме пенсионера было оборудование, с помощью которого можно переделывать охолощенное оружие в боевое.

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